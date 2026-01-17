¡Qué mundo! | Análisis de las protestas en Irán
Juan Ibarrondo repasa tanto los acontecimientos que han llevado a las reiteradas protestas acontecidas en el país persa-desde la revolución islámica de 1979, hasta la coyuntura actual en la que las calles parecen pedirle al régimen mucho más que justicia social o estabilidad económica.
A continuación, la colaboración completa:
