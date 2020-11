Comunicado de las trabajadoras de Alestis ante los despidos que la dirección va a llevar a cabo en la planta de Miñano

Como siempre, lo primero agradecer el esfuerzo del comité. Siempre hay decisiones que tomar que no van a contentar a todo el mundo. Decisiones más o menos acertadas pero que hay que llevar a cabo. Soy consciente del desgaste personal que todo esto ha significado para el comité y quiero resumirlo en una palabra: GRACIAS.

Una vez dicho esto, hoy dos de noviembre hago veintidós años en esta empresa. Sería fácil caer en la tristeza, en la desesperación, en la apatía… porque al final después de estos dos meses largos y duros no hemos conseguido rebajar ni en una persona el número inicial de 87. Pero creo que en todo esto, hay cosas positivas. La plantilla sigue unida y defendiendo los puestos de trabajo de todxs. SOLIDARIDAD- COMPAÑERISMO-UNIÓN EMBLEMA DE NUESTRA LUCHA.

Todo este proceso creo que tiene que hacernos reflexionar. El capital no entiende de escrúpulos. Nosotrxs como clase trabajadora hemos recibido una agresión durísima por parte de una dirección insaciable y unos sindicatos vendidos. Entre los dos no han permitido que seamos nosotrxs los que decidamos sobre nuestro futuro. Han hecho un análisis de nuestras necesidades sin preguntarnos. La plantilla de Gasteiz no quería dinero quería todos los puestos de trabajo. No podemos permitir que nos vuelva a pasar esto. NOSOTRXS DECIDIMOS.

Ya no vale con buenas intenciones porque el capital no las tiene con la clase trabajadora. Te tiran y luego te machacan cuando estás en el suelo. El capital no entiende de buena fe y la clase trabajadora tiene que tener en cuenta esto. Porque sinceramente estamos hablando aunque suene duro de terrorismo patronal y sindical. Para vencerlo no nos queda otra que luchar. Porque esto es el comienzo van a venir con más. Tenemos que estar preparadxs y enfrentarnos desde el principio para parar esta sangría. Somos nosotrxs los que tenemos que defender nuestros derechos sin convertirnos en lo que el capital es. No vamos a hacer lo que condenamos, no nos vamos a convertir en otra versión del capital pero vamos a ser contundentes y persistentes.

Por último, decirles a esxs que dicen que nos defienden que lo hagan de verdad. Que dejen de mercadear con la clase trabajadora. BASTA YA NO NOS REPRESENTAIS. Tenemos que empoderarnos y perder de una vez el miedo. Porque cuando se destruye un puesto de trabajo es una agresión a toda la clase trabajadora. Basta ya de beneficios desorbitados para unxs pocxs a costa de la mayoría. Las personas están por delante de los beneficios. El apoyo mutuo, la defensa de los derechos de todxs, la empatía… son el camino y lo que debemos exigir a cualquiera que trate de ser nuestra voz. Todxs juntos podemos conseguir más que si intentamos luchas personales.

Y para acabar sólo tengo que decir: EN ALESTIS NO SOBRA NADIE

Vitoria-Gasteiz, 02 de Noviembre de 2020